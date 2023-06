"No sé cómo tomarme esto": Pink recibió las cenizas de la madre de uno de sus fans en pleno concierto

Un extraño y viral momento ocurrió en un concierto de la cantante estadounidense Pink, en el cual uno de sus fanáticos le hizo llegar las cenizas de su madre al escenario.

Sí, así como se lee. Un seguidor de Pink llevó las cenizas de su fallecida madre y se las envió a la artista, dejándola completamente atónita.

Esto ocurrió durante el pasado fin de semana en Londres, Inglaterra, en el British Summertime Festival, un espectáculo semanal en el quem durante el verano, cantantes y bandas van a presentarse a la capital inglesa.

En uno de los dos shows, Pink, quien cantaba sobre el escenario, recibió una bolsa de plástico a sus pies. Sin entender mucho, la intérprete, quien no sabía qué hacer con aquello, la tomó por encima de su codo y la mostró al público.

Al darse cuenta de que eran cenizas, de acuerdo al video que se ha viralizado en redes sociales, la cantante le preguntó a su fan: "¿Es tu madre?", recibiendo una respuesta afirmativa de parte del asistente.

"No sé cómo tomarme esto...", atinó a decir Pink, quien luego dejó la bolsa encima de uno de los parlantes en el escenario y siguió cantando.

La mayoría de usuarios en redes sociales criticaron el actuar del seguidor de Pink, rechazando esta práctica que dejó ensimismada a la artista.

P!nk is left shocked as fan throws mother’s ashes on-stage: “Step too far” pic.twitter.com/ildzAYuF8s