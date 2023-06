¿Embarazada? Náuseas de Sofía en "Juego de Ilusiones" despiertan teorías de los fanáticos de la teleserie

22 jun. 2023 - 16:30 hrs.

Una inesperada conversación ocurrió durante el capítulo de este jueves 22 de junio en la teleserie de Mega, "Juego de Ilusiones".

Resulta que Sofía (Magdalena Müller), quien vio cómo mataron a Pascual (Alejandro Trejo) frente a sus ojos, despertó con un extraño malestar estomacal: náuseas.

Ir a la siguiente nota

¿Sofía está embarazada?

Sí, náuseas, las mismas que sienten las mujeres que están embarazadas, aunque Sofía no relacionó dichos síntomas a ese estado.

Su hermana Javiera (Fernanda Finsterbusch) le llevó hasta su pieza una taza de té, pero el personaje de Magdalena Müller declinó la oferta.

¿Sofía está embarazada? Esa es la duda

"No, gracias, estoy con un asco terrible. No quiero (...) esto se me tiene que pasar, da lo mismo, si no es nada grave", expresó Sofía a su hermana, justo antes de que le dieran ganas de vomitar.

Estos síntomas despertaron las sospechas de los fanáticos de la teleserie, quienes creen que Sofía podría estar embarazada. Ahora, la duda es el padre. ¿Será su expareja Rubén (Etienne Bobenrieth) o Ignacio (Felipe Contreras)?

Revisa las reacciones en redes sociales

La Sofi embarazada.

De quién será??? #JuegodeIlusiones — Patty Miquel Wellmann (@TurkyNice) June 22, 2023

si está embarazada por fa que sea del detective, no la caguen más guionistas #juegodeilusiones — 15 DAYS UNTIL SPEAK NOW (TV) (@i2ssk) June 22, 2023

La Sofía esta embarazada😲😲😲..y lógico, Rubén va a ver su oportunidad de oro, va a dejar a la cachetitos mackenzie y va a resultar despues de muuuuucho weveo, que la guagua es de Ignacio.#juegodeilusiones — Antonio Miranda (@Antoniodel2022) June 22, 2023

#JuegodeIlusiones

Esta embarazada la Sofi, será de Ruben? 💀 — sʜᴇᴇᴘ ɪs ɢᴏɴᴇ (@sh3epsh3ep) June 22, 2023

Solo espero que no esté embarazada de Rubén 😩 #juegodeilusiones — Belu s.ʀ.² 🪐🌻🇨🇱 (@Belu_11AD) June 22, 2023

q onda esta embarazada la sofiaaa #JuegoDeIlusiones — Nando 🏳️‍🌈🇨🇱 (@n4nd99) June 22, 2023

Mira la escena

Todo sobre Juego de Ilusiones