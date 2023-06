Vesta Lugg se realiza examen mamario preventivo tras conocer historia de Aylén Milla: "Me conmovió"

15 jun. 2023 - 15:00 hrs.

La actriz y cantante Vesta Lugg reveló, a través de redes sociales, que esta semana decidió hacerse un examen preventivo para detectar el cáncer de mamas.

Lugg subió a sus historias de Instagram una serie de registros, en los que aparece desde la clínica explicando los motivos para hacersa una ecografía mamaria, confesando que lo hizo motivada por lo ocurrido con Aylén Milla.

La modelo argentina, a sus tempranos 32 años, fue diagnosticada con un cáncer de mamas, pese a no tener factores hereditarios.

El examen de Vesta Lugg

"Hoy (miércoles 14 de junio) fui a hacerme una eco-mamaria preventiva. Tengo 28 y mi doctora me dijo qué mamografías son recomendadas a partir de los 30. La historia de Aylén Milla me conmovió y sin sentir ningún bulto, ni dolor, vine a hacerme una acción preventiva", explicó.

La cantante reconoció que sintió algo de nervios, pero, pese a lo anterior, se sentía con el deber de "motivar" a otras mujeres a realizarse este examen.

Encima de una foto en la que aparece sobre la camilla, explicó cómo se ejecuta el examen. "El proceso de la ecomamaria duró aproximadamente 20 minutos. Me pusieron una bata y te desvistes solo la parte de arriba del cuerpo (...) (El doctor) Me revisó ambas mamas y, cuando terminó, se retiró para que me pudiese limpiar el gel y volver a vestirme", escribió.

"Aylén Milla me conmovió y me concientizó a la realidad de que esto no es algo ajeno a ninguna mujer y tampoco es algo de mujeres mayores. Realmente es algo que está ahí como riesgo para todas", escribió en una última historia.

