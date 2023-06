"¿Es muy ridículo?": La osada modificación corporal que se realizará Magdalena Max-Neef

15 jun. 2023 - 14:10 hrs.

A sus 62 años, la actriz chilena Magdalena Max-Neef se realizará en su cuerpo una modificación que quería hacer desde hace varios años.

Mediante su cuenta de Instagram, Max-Neef publicó un video en el que muestra una pieza de joyería que se pondrá en su ombligo, ya que tiene deseos de hacerse un piercing allí.

"Encuentro bien ridículo"

Así lo contó, reconociendo que es un sueño de larga data. "Miren lo que me compré, un aro para el ombligo. Yo toda mi vida he querido tener un piercing en el ombligo", expuso.

Si bien la joya ya está comprada, de todas formas manifestó sus resquemores. "Encuentro bien ridículo que a los 62 años me lo ponga. Todavía no me lo hago, pero ya me lo compré. Tampoco me he hecho un tatuaje, y me muero de ganas de hacer uno, porque los encuentro lindos. Algo piolita", sentenció.

Magdalena Max-Neef mostrando el aro que se compró

Luego, preguntándole su opinión a sus seguidores, les consultó: "¿Cómo lo encuentran (el piercing)? ¿O es muy ridículo? Aunque me da lo mismo, me lo voy a poner igual, pero me interesa su opinión".

"¿Encuentran que es muy ridículo que a estas alturas de la vida me ponga un aro en el ombligo? Obvio que cuando ande mostrando mi aro, voy a andar un poco más ondera que hoy", escribió en la descripción.

En los comentarios, la actriz recibió solo comentarios de apoyo. "Eres libre de hacer lo que quieras", "uno debe hacer lo que le gusta", "ridículo es no hacer lo que a uno le nace", "lo encuentro maravilloso", "tú dale no más", "es tu cuerpo", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

