"Está tomando su rumbo": Aseguran que la hija de Edith González está distanciada de la familia de su madre

A cuatro años del fallecimiento de Edith González se conoció que su hija, Constanza Creel, se mantiene alejada de su clan materno. Esto ocurrió luego de que ella recibiera la herencia de la actriz.

El hermano de Edith, Víctor Manuel González, confirmó el distanciamiento después que la adolescente no asistiera a un evento en honor al cuarto aniversario de la muerte de su mamá. La protagonista de "Corazón Salvaje" falleció el 13 de junio de 2019 a causa de un cáncer.

La hija de Edith González se distancia de su familia materna

En una reciente entrevista para el programa "Despierta América", de Univisión, el hermano de Edith González se sinceró sobre la relación con Constanza, quien vive con su padre, el político Santiago Creel.

Aunque habló solo desde su experiencia, dejó claro que la joven no mantiene contacto actualmente con la familia de su mamá. “Nos hemos separado. Sí hay un distanciamiento, pero nada de 'cocolazos' (pelea). Solo hay un distanciamiento”, comentó.

“Hay que tomar en cuenta que ella es joven. Está tomando su vida, tomando su rumbo, y es lógico que el tío ya está ruco (viejo)”, agregó.

¿Se alejó por la herencia?

Victor Manuel también negó que el alejamiento entre él, su sobrina y, en consecuencia, con el exesposo de Edith, se deba a que su sobrina recibió la herencia.

“Al contrario, todo es positivo. Ya tiene 18 años. Para ella fue un golpazo lo de su mamá y para todos nosotros. Al hablar de ella hasta se me secan los labios (...) No hay ningún problema, aunque no he tenido comunicación con ella”, especificó.

Actualmente, Constanza vive en México y se aproxima a los 19 años. Pese a que escasamente sale a la luz pública, se conoció que siente pasión por el arte y no descarta incursionar en el mundo de la actuación.

