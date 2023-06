"¡Hasta cuándo!": Soledad se hartó de Octavia y tuvo una tensa discusión con ella en 'Como la vida misma'

12 jun. 2023 - 21:30 hrs.

Un tenso momento fue el que vivió Soledad (Sigrid Alegría) luego que Octavia (Ingrid Cruz) la enfrentara en la teleserie "Como la vida misma".

Resulta que Soledad fue a ver al pequeño Benjamín (Alexander Hidalgo) hasta la casa de su padre e interés amoroso de ella, Alonso (Diego Muñoz).

Soledad fue a dejarle un regalo a Benja de parte de su hijo, Damián (Bastián Morales), quien le dejó un corte en la ceja tras un violento juego al que lo sometió el primer día en que se conocieron.

Octavia versus Soledad

Y quien venía bajando del edificio de ver a Benjamín era Octavia, la madre del pequeño, que al toparse con Soledad la repasó por lo que hizo su retoño.

"Demás está decirte que mi hijo no quiere ver ni en pintura a tu hijo. Y por favor, no se pongan creativos; ni tu ni Alonso los traten de juntar", le exigió Octavia a Soledad, quien no se quedó callada y le respondió que lo iba a conversar con Alonso.

Octavia enfrentó a Soledad

Esta frase solo provocó que Octavia quedara más enojada y le enfatizara a Soledad que sus hijos no tienen "nada en común". "Para la otra sean un poquito más responsables, casi pierde el ojo por culpa de tu hijo", indicó Octavia.

Hastiada, el personaje de Sigrid le contestó: "¡Hasta cuándo! Ya te dijimos que fue un accidente. ¿No te alcanza?". "Alonso y tú son como dos gotitas de agua. Los dos son incapaces de asumir sus responsabilidades cuando se equivocan", replicó Octavia para cerrar la conversación.

