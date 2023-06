"¡Ya basta!": Mariana se enfrenta a Guillermo y confiesa que ella guarda secretos en 'Juego de Ilusiones'

09 jun. 2023 - 16:30 hrs.

En el capítulo de este viernes 9 de junio de la teleserie "Juego de Ilusiones" vimos que Guillermo (Julio Milostich) tuvo una fuerte discusión con su madre, Irene (Loreto Valenzuela).

Guillermo está cansado de las mentiras que le ha dicho Irene, y está seguro de que ella le está ocultando algo. Por lo mismo, decidió ir a encararla a su pieza.

"¡Ya basta!"

Grande fue su sorpresa cuando al entrar no la vio y, tras registrar la habitación por completo, salir de ella y luego volver, Irene estaba adentro.

Guillermo aprovechó de encararla por su eventual responsabilidad en el accidente de Mario (Patricio Achurra). "¡Estoy chato de sus mentiras!", alcanzó a decir, cuando justo entró Mariana (Carolina Arregui) a la habitación.

Irene fue increpada por Guillermo

Ella ingresó a auxiliar inmediatamente a la mujer, exigiéndole a Guillermo que deje de increpar a su madre, ya que si hay alguien que tiene secretos, es ella.

"¡Ya basta! Aquí tu mamá no tiene la culpa de nada. Ella no ha hecho nada y no esconde nada. La única persona que esconde cosas aquí soy yo", enfatizó.

¿A qué cosas se referirá? Esto lo conoceremos en el próximo capítulo de "Juego de Ilusiones", producción que se emite de lunes a viernes a partir de las 14:45 horas y que también puedes ver a través de MegaGO, la app de streaming de Mega en la que se encuentran todas las teleseries y programas de nuestro canal.

