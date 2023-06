"Estoy en shock": Hija mayor de Marcela Brane se va de Chile a trabajar en el extranjero

09 jun. 2023 - 10:30 hrs.

La modelo argentina Marcela Brane está viviendo el "síndrome del nido vacío", luego que su hija mayor, Milagros Brane, se fuera de Chile a trabajar al extranjero.

La joven de 23 años no se fue tan lejos en todo caso, sino que hasta Buenos Aires, Argentina, a ejercer como corredora de propiedades.

"Estoy en shock"

Milagros le había dicho a su madre que tenía estos planes para su vida, pero Marcela pensó que lo concretaría más adelante, nunca en un plazo de tan solo 10 días.

"Aún estoy en shock. El miércoles (7 de junio) me despedí de ella en el aeropuerto", reconoció la modelo en conversación con Las Últimas Noticias (LUN).

Si bien esto la tomó por sorpresa, Marcela ya sabía que su hija estaba encantada con Argentina. "Cuando íbamos de vacaciones se hacía amigos, le gusta la cultura, el país, y se dio esta oportunidad y la aprovechó. Pero la idea de ella es seguir viniendo, porque acá me tiene a mí y a su hermana menor", detalló.

Milagros y Marcela Brane

Lo que está sintiendo Marcela es lo mismo que vivieron los padres de ella, cuando en 2001 decidió dejar el nido familiar en Córdoba, Argentina, para venir a Chile.

"En ese momento a mis padres les dio mucha pena porque no solamente me venía yo, sino que también su primera nieta. Pero ellos también querían que yo cumpliera mis sueños. Lo que pasa es que uno piensa que no te va a tocar tan rápido. Ahora estamos repitiendo la historia", detalló.

Milagros, por estas primeras semanas vivirá con su familia paterna. "Solo espero que ellas puedan ser felices y que conozcan personas que les hagan bien", cerró, refiriéndose a sus hijas.

