"No te quiero cerca de mi hija": Sole y Marco pillan a Carol en un momento íntimo con Nacho en 'Como la vida misma'

05 jun. 2023 - 21:30 hrs.

Carol (Octavia Bernasconi) fue sorprendida por sus padres justo cuando se aprontaba a tener intimidad con Nacho (Oliver Borner) en la teleserie "Como la vida misma".

En el capítulo de este lunes 5 de junio, Carol le mintió a su mamá, Soledad (Sigrid Alegría), y su papá, Marco (Andrés Velasco), y les aseguró que iría a realizar una tarea donde una compañera.

"¡Es mi pololo!"

Pero como bien dice el dicho, "la mentira tiene patas cortas", fue cosa de minutos para que la pillaran, y quedó aún más en vergüenza cuando Soledad y Marco le tocaron la puerta de la pieza de Nacho, donde ella estaba junto a él.

Allí, ella ya se encontraba sin polera, y mientras sus padres golpeaban la puerta de forma desenfrenada, Carol se vistió rápidamente y les dio acceso.

Marco pensaba que fue Nacho quien se estaba aprovechando de Carol, pero esta última le dejó en claro que todo fue consensuado. "¡Nacho es mi pololo!", le gritó.

Marco se volvió loco al ver a su hija en la pieza con Nacho

"¿Por qué no se meten en sus cosas y me dejan pololear tranquila? (...) Nadie se está aprovechando de nadie", insistió. "No te quiero cerca de mi hija", le indicó Marco a Nacho, antes de irse de la casa junto a Carol.

Revisa la escena

