"Tengo guaguas para regalar": Fabrizio Copano revela que fue papá de mellizos

03 jun. 2023 - 18:30 hrs.

Fabrizio Copano anunció una importante noticia personal. El humorista, radicado en Estados Unidos desde hace un tiempo, confirmó que fue padre junto a su pareja, la estadounidense Cristina Garza.

El comediante compartió la noticia de manera sorpresiva en su pódcast "Escápate de tu casa", donde reveló que fue papá de mellizos. En la instancia, tenía como invitado a Mauricio Durán de Los Bunkers.

Ir a la siguiente nota

El anuncio de Copano

Apenas iniciado el séptimo capítulo de su pódcast, Copano contó la noticia a sus seguidores. "Les cuento al tiro: tuve hijos. Y en plural, porque nacieron dos, nacieron los mellis", expresó con felicidad el humorista, que recientemente triunfó en el Festival de Viña del Mar 2023.

Como era de esperar, Copano se tomó con humor la llegada de sus mellizos. "No es que esté loco, enfermo de la cabeza o me haya escapado de la rehabilitación. Me dieron dos, una por cada guagua", señaló.

"Tengo guaguas para regalar", agregó entre risas Copano. "Es sorprendente, emocionante por supuesto, muy bonito", cerró.

Revisa aquí el momento (al inicio del video):

Todo sobre Famosos chilenos