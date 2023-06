"Como sea te ves bien bailando bachata": Chayanne causa furor entre sus fans al posar en bata de baño

04 jun. 2023 - 20:00 hrs.

El puertorriqueño Chayanne confiesa lo mucho que le gusta bailar bachata. Y para mantener a todos sus fanáticos enfocados en el tema que lanzó recientemente, el artista posteó fotografías en sus redes que acompaña con frases de la canción.

En la más reciente imagen compartida, el artista posa en bata de baño. Esta es una imagen que surgió de la grabación del video de “Bailando bachata”, en el que el puertorriqueño compartió con la venezolana Verónica Schneider.

Ir a la siguiente nota

El intérprete de “Tiempo de vals” logró su cometido, pues la imagen donde está tomando el sol frente a una piscina acumula miles de "me gusta" y comentarios.

A mi me gusta Bailar Bachata en bata 🤪 pic.twitter.com/20lLE3hOSf — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) May 29, 2023

Las reacciones a la foto de Chayanne

“Con bata, en short, de smoking como sea te ves bien bailando bachata”; “Y a mí me encanta que la bailes en bata mi amor bonito” y “Nosotras esperamos la foto sin la bata”, son algunos de los comentarios que dejaron las fans en el post de Chayanne.

Esta no es la primera vez que el artista utiliza fotos de la grabación del video para promocionar el tema. Y es que recientemente también bromeó con un video en el que solo usaba una bata de baño con su encantadora sonrisa.

Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor… pic.twitter.com/avTjzYResg — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) May 26, 2023

“Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso. Me pusieron una bata y ahora no sé si... ¿Me la quito o me la dejo?“, dijo Chayanne en un tono pícaro.

En esa oportunidad, esa picardía rápidamente causó sensación y también provocó comentarios de sus fans.

Chayanne continúa bailando bachata y quiere que todos bailen con este nuevo tema con el que le estrenó video el pasado 25 de mayo.

Todo sobre Famosos