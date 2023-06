"Va a tener que jugársela harto": Mamá de Ignacia Michelson reacciona a la ruptura de su hija con Marcianeke

03 jun. 2023 - 11:30 hrs.

Hace algunos días, el mundo de la farándula y el de la música urbana chilena quedó sorprendido, luego de que se comenzara a esparcir el rumor de que Ignacia Michelson y Marcianeke terminaron su romance.

Ambos se dejaron de seguir en Instagram y comenzaron a subir historias con indirectas hacia el otro, lo que no hizo más que agrandar la "bola de nieve" de este trascendido.

"Sí, terminamos"

A través de su cuenta de Instagram, Michelson confirmó el quiebre con Matías Muñoz, nombre real de Marcianeke.

"Sí, terminamos, para que no me pregunten más", respondió ella. Sin embargo, la exchica reality no se cierra a una reconciliación.

En su cuenta de Instagram, habilitó la opción de preguntas y respuestas, recibiendo una consulta directamente referida a su situación sentimental.

Ignacia Michelson y Marcianeke / ATON

Posible reconciliación

"¿Hay alguna posibilidad de que el Matías y tú arreglen sus diferencias, o sea, lo que haya pasado entre ustedes?". Al respecto, contestó que "siempre existe la posibilidad. La Tierra, como la vida, es redonda", expresó, dejando claro que terminó con Marcianeke, pero que dicho fin no es categórico.

En tanto, Jenny Díaz, la madre de Ignacia, también cree que puede volver a nacer el amor entre el artista urbano y su hija, así lo declaró a Las Últimas Noticias.

Jenny Díaz, mamá de Ignacia Michelson / Instagram

"Era una buena relación, pero como les pasa a todas las parejas, tienen problemas. Se quieren y se llevan bien. Lo que pasa es que el Mati es más niño", dijo Díaz.

Aun así, la madre de la influencer señaló que "Ignacia es rencorosa. No olvida rápido y, como es ella, (Matías) va a tener que jugársela harto, harto".

