Declaran culpable de violación a Danny Masterson, actor de "That '70s Show"

El actor Danny Masterson fue declarado culpable por delitos de violación.

El intérprete, conocido por su papel de Hyde en la serie "Aquellos Maravillosos 70" ("That '70s Show") fue demandado en 2020 por presuntamente abusar de tres mujeres y dos de esos casos tuvieron una sentencia este 2023.

“That '70s Show” star Danny Masterson has been found guilty on two counts of rape and faces up to 30 years in prison. pic.twitter.com/tzoz4M3TE1