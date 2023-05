"Que también digan que la besé": Gala Caldirola pasea por Miami y sube coqueta foto con imagen de Kim Kardashian

31 may. 2023 - 18:00 hrs.

Desde hace un par de días, la modelo e influencer Gala Caldirola está dando de qué hablar en redes sociales con sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, donde se dejó ver junto al cantante Luis Fonsi. No obstante, no solo se encontró al artista puertorriqueño, sino también con la empresaria Kim Kardashian.

Después de causar revuelo con el anuncio del fin de su relación con Mauricio Pinilla, la española volvió a captar la mirada de muchos cuando envió un emotivo mensaje a su hija, quien se fue de viaje a Orlando junto a su padre, Mauricio Isla, y regresó días después.

Asimismo, la modelo aprovechó para pasear por la ciudad costera y deleitarse con el bullicio de la playa, así como subir fotos de sus vacaciones junto a su hija.

La foto de Gala Caldirola y Kim Kardashian

En medio de toda la polémica que se vive con el fin de su relación con "Pinigol", Gala subió una foto a su Instagram donde se le puede ver besando una foto de la multimillonaria empresaria Kim Kardashian.

“Porfa, que también digan que besé a Kim en Miami”, reza la descripción de la foto, en la cual Caldirola hace referencia a los rumores que han surgido producto de su vida amorosa.

Las redes reaccionan

El provocador mensaje no dejó a nadie indiferente y se llenó de comentarios, entre los que destaca Suro Solar, su amigo cercano: “Ojalá que digan que me paga los viajes, para que por fin me pague los viajes y mis lujos”.

“Hermosa besa a quien quieras, eres libre de hacer lo que te plazca, y los demás 'cricrican' jajajajajaa”; “Eres mágica amiga”, son otros de los comentarios que las personas dejan en dicha publicación.

