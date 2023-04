"Jamás me metería en una relación": Gala Caldirola descarta infidelidad en inicios de su romance con Pinilla

21 abr. 2023 - 10:00 hrs.

La exchica reality Galadriel Caldirola volvió a referirse a los inicios de su relación amorosa con el exfutbolista Mauricio Pinilla.

El pasado 7 de abril, Gala y Mauricio confirmaron su romance luego de meses de rumores. "El amor es libre y libremente te elijo", escribió el campeón de América en una fotografía en la que aparecen besándose.

Luego de eso, la pareja se ha tenido que enfrentar a diversas críticas e incluso existen comentarios de que en sus inicios, el exjugador le fue infiel a Gissella Gallardo con Gala Caldirola.

"Jamás me metería en una relación"

La modelo española habló con el programa "Somos un plato" de TVMAS, para entregar nuevos detalles en torno a su relación amorosa.

"Nadie pide permiso para enamorarse, tampoco es algo que uno programa", comenzó diciendo la exesposa del futbolista Mauricio Isla.

Gala Caldirola también acotó que: "Generalmente, las noticias que más venden son las jugosas, farándula como dañina, a veces inventan un montón de cosas que no son ciertas. En general, la prensa quiere darle una connotación dañina a las cosas, donde me muestran como casi una bruja".

Sobre su relación con Mauricio Pinilla, sinceró que: "Mi historia con él no tiene nada de dañino, nada de malo. Fuimos dos personas solteras que se conocieron con mucho respeto, con mucho cariño. De a poco se dieron las cosas, nunca quisimos dañar a nadie, yo nunca formé parte de nada malo".

Finalmente, Caldirola fue tajante al señalar que: "Yo soy una persona que tengo muy claros cuáles son los límites de no dañar a nadie. Jamás me metería en una relación, jamás haría algo con una intención de dañar y jamás me he enamorado de una persona con intención de hacerle daño a otra".

