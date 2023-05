"Hay cosas que no pueden ser ayudadas": Ignacia Michelson lanza nuevo mensaje en medio de rumores de quiebre amoroso

30 may. 2023 - 09:10 hrs.

Continúan los crípticos mensajes de Ignacia Michelson en su cuenta de Instagram. La modelo y Dj ha publicado una serie de fotografías con incendiarias descripciones, en medio de los rumores de su supuesta ruptura con el artista nacional, Marcianeke.

Si bien, ninguno de los dos involucrados se ha referido directamente al tema, ambos han hecho cosas que permiten que sus seguidores especulen. Michelson y Marcianeke se dejaron de seguir en sus redes sociales e incluso el cantante eliminó todas las fotos que compartía junto a su polola.

Recientemente, la madre de Matías Muñoz, Marcianeke, consultada por Las Últimas Noticias (LUN), comentó: "Aunque sepa, ellos no han dicho ni una palabra. No lo han hecho oficial. Si ellos no han dado la noticia, no corresponde que yo esté dando una versión".

¿Cuál es el mensaje de "La Michelson"?

Mismo atuendo, pero distintas palabras, es la mejor descripción del tercer enigmático mensaje que subió Ignacia Michelson en su cuenta de Instagram.

Vestida completamente de negro, al igual que para su publicación anterior, escribió un profundo posteo.

"Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye", comenzó escribiendo, para luego añadir: "Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia fuera".

"Sigue brillando hermosa"

En los comentarios de la modelo, sus seguidores, la mayoría mujeres, entregaron su apoyo a Michelson, en medio de su rumoreado quiebre amoroso.

"Bien Nacha, tu no eres la mamá ni el centro de rehabilitación de nadie, si necesita ayuda que busque un psicólogo, sigue brillando hermosa!", es el mensaje con más "me gusta" en su publicación.

"Querida Michelson deberías sacar un libro de poesía, me gusta leer tus escritos", comentó otra usuaria.

