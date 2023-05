"Si no tiene metas...": Ignacia Michelson postea curioso mensaje en medio de rumores de quiebre con Marcianeke

29 may. 2023 - 10:10 hrs.

Una potente publicación fue la que hizo Ignacia Michelson en sus redes sociales durante la noche de este domingo 28 de mayo, en medio de rumores de separación con el cantante Marcianeke.

Los trascendidos que apuntan a que decidieron terminar con su romance, llegaron luego que los dos se dejaran de seguir en Instagram, y algunos medios faranduleros dieran por cierta esta información.

Hasta el momento, ninguno ni ha confirmado ni ha desmentido estos rumores, no obstante, han puesto en sus redes sociales mensajes que aluden a un posible quiebre.

El mensaje de Ignacia Michelson

Sin ir más lejos, como bien dice al inicio de esta nota, Ignacia Michelson posteó un mensaje al pie de unas imágenes donde aparece sola, en el que muchos piensan que alude a su actual situación sentimental.

En las fotos, Michelson luce un atuendo completamente negro, combinando solo con una cartera plateada y unos lujosos lentes con detalles en dorado.

En la descripción escribió: "Si no tiene metas, que no te la me...", lo que provocó que muchos de sus seguidores le dejaran varios comentarios.

"Terminaron, parece", "me hubiese ahorrado mucho sufrimiento sin saber ese mandamiento antes", "era muy bonito para ser verdad", "pero qué preciosa", "parece que nunca has tenido metas"; son algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

