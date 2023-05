"Me seguían por todas partes": Vale Roth en picada contra la farándula y ciberacoso tras muerte de Galee Galee

29 may. 2023 - 05:03 hrs.

¿Qué pasó?

Tras el sensible fallecimiento del artista de música urbana nacional, Galee Galee, la bailarina y exchica reality, Valentina Roth, hizo una profunda reflexión del hecho en sus redes sociales.

La influencer se encuentra esperando a su primera hija y ya tiene 37 semanas de gestación, por lo que la bebé podría nacer en cualquier momento.

La reflexión

Vale Roth tomó una postura crítica y se lanzó con todo contra los programas de farándula en una extensa reflexión en sus historias de Instagram.

“Obvio que creo que el ciberacoso tiene que parar, pero no olvidemos los programas de farándula que bastante daño le hicieron a mucha gente”, comentó.

En tanto, agregó que “y lo hablo con mil quinientas razones, no puede seguir el ciberacoso y la farándula (hablando mal de la gente y exponiendo todo). No saben por el proceso que está pasando cada persona”.

“Yo lo hablo y con fundamentos porque desde que tenía 18 años que me seguían por todas partes y opinando lo que quisieron. Me quebré, me interné, me trataron de loca mil veces por solo ir al psicólogo, psiquiatra, internarme”, cerró.

