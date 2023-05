Actriz de "Pasión de Gavilanes" celebra su última quimio: es la tercera vez que lucha contra el cáncer

Por tercera vez Kristina Lilley, actriz que participó en "Pasión de Gavilanes", se sometió a un tratamiento de quimioterapia por cáncer. Muy sonriente, la actriz tocó la campana que simboliza haber culminado el tratamiento.

A los 59 años a Kristina le diagnosticaron nuevamente cáncer de mama, luego de haber superado uno en 2010 y otro de cuello uterino antes, publica El Tiempo.

Estas grandes pruebas que ha superado la recordada Gabriela Acevedo, en la producción de “Pasión de Gavilanes”, le han permitido compartir su caso y ser una demostración de resiliencia y fortaleza en sus redes sociales.

No pensé que Gabriela me pudiera tocar las fibras sensibles luego de todo lo que hizo, pero con la actuación Kristina Lilley es imposible no conectar con ella, que gran actuación 🙌

#GraciasNataYMichel #PasionDeGavilanes2 pic.twitter.com/bSY5cwyD3l