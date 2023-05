Hija de Kobe Bryant se muestra sin maquillaje y sin filtros: Se prepara para trabajar con Beyoncé

28 may. 2023 - 16:00 hrs.

La joven y talentosa hija del fallecido basquetbolista Kobe Bryant, Natalia Bryant, sorprendió a sus fanáticos. La modelo, que ya suma 20 años de edad, apareció en sus historias de Instagram completamente libre de maquillaje y sin filtros. Además parece haberse hecho un cambio de look.

El gesto de la exjugadora de vóleibol llamó la atención, pues tuvo lugar en medio de un importante “ascenso” profesional para ella. Hace solo dos días se conoció que fue contratada por Beyoncé. ¿Se tratará de una nueva promesa del espectáculo?

La hija de Kobe Bryant se muestra sin maquillaje

Según People en Español, la foto que compartió Natalia Bryant retrató uno de sus momentos de visita en un salón de belleza en la ciudad de Los Ángeles, California. Allí, frente a un espejo, posó con una mirada serena y una sonrisa a medio hacer.

La publicación fue completada con unos emojis de chica cortándose el cabello, una paleta de colores y un rostro sonriente.

Lo que más llama la atención de lo anterior es que por primera vez desde el fallecimiento de Kobe Bryant, la joven optó por unirse a la tendencia marcada por estrellas como Jennifer Lopez, Biby Gaytán y otras de gran nivel que han enaltecido su físico natural en sus redes sociales. No obstante, una ocasión pasada Natalia también modeló para Vogue al natural.

El trabajo de Natalia Bryant con Beyoncé

Además se conoció que Natalia estará trabajando en Parkwood Entertainment, la compañía discográfica y de gestión de Beyoncé, fundada en 2010. Recientemente, se liberó un listado de jóvenes que acompañarán a la empresaria de 41 años a su gira “Reinassance World Tour”.

Natalia Bryant is interning for Beyoncé this summer? 🥲😭 pic.twitter.com/I8DbznmMd2 — Zara Rahim (@ZaraRahim) May 17, 2023

Vale resaltar que esta no es la primera vez que ambas estrellas trabajan juntas. De hecho, Natalia conoció a la intérprete cuando tenía 15 años gracias a que su papá, Kobe, y su mamá, Vanessa Bryant, la acercaron a ella durante su gira "On the Run II Tour", en 2018.

