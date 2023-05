El susto de Daniella Álvarez en la playa: temió por la amputación de su dedo

27 may. 2023 - 19:00 hrs.

Daniella Álvarez, exreina de belleza colombiana, pasó por un momento traumático mientras disfrutaba de unas vacaciones en la Isla Providencia de su país. Durante su estancia, un cangrejo la atacó, lo que desencadenó un fuerte dolor y la hizo temer por la amputación de su dedo.

Álvarez, de 34 años, viajó en búsqueda de unos días de descanso y diversión para celebrar su cumpleaños, pero inesperadamente le tocó vivir la angustiosa experiencia.

A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de cuatro millones de seguidores, compartió en detalle cómo fue el ataque. Todo ocurrió cuando metió la mano en uno de sus zapatos y el cangrejo estaba dentro.

Durante el ataque, el crustáceo agarró el dedo índice de Daniela con una de sus pinzas, lo que provocó que la influencer gritara de dolor. "Estaba en mi zapato, ahí metido, y se fue caminando para allá", reveló la famosa.

Después del ataque, la pinza del cangrejo quedó enganchada en el dedo de Daniella, y liberarla de la presión no fue una tarea fácil. Mientras intentaban quitar la pinza, Álvarez gritaba con angustia: "¡Ahhh! ¡Me va a amputar el dedo!".

Afortunadamente, un hombre pudo ayudar a Daniella a liberar la pinza del cangrejo. Tras pasar el susto y mostrar preocupación por el animalito, le explicaron que podría sobrevivir sin la pinza.

Las vacaciones de Daniella Álvarez

A pesar del incidente desafortunado, la modelo no dejó de compartir en Instagram fotos y videos de sus vacaciones en las impresionantes playas colombianas, donde disfrutó de sus "aventuras submarinas", según indicó en su perfil.

La presentadora de televisión también dejó un sentido mensaje por su cumpleaños 35, que disfrutó en familia.

"Gracias, Dios, por un año más de vida, prometo hacer de ella la aventura más emocionante que pueda existir, con lo bueno y no tan bueno, siempre sonreiré porque el mejor regalo que me has dado es: la vida", escribió.

