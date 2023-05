Pamela Leiva sobre su conflicto con Angélica Sepúlveda: "Ni ella ni yo somos las mismas personas"

27 may. 2023 - 20:00 hrs.

En una reciente entrevista, la comediante Pamela Leiva se refirió al conflicto que protagonizó con Angélica Sepúlveda el año 2009, cuando ambas formaban parte del reality “1810”.

Cabe recordar que aquel entonces, Sepúlveda atacó a la humorista con insultos y comentarios que hacían alusión principalmente a su estado físico.

“Eso quedó atrás hace mucho”

En conversación con la revista Sarah, al ser consultada respecto a si consideró mencionar a Angélica Sepúlveda en su rutina de Viña, Leiva respondió que “no, eso quedó atrás hace mucho, no tengo nada en contra de Angélica. El guiño para referirme a eso fue decir que era un sticker, ¡porque soy un sticker! Pero nunca se me pasó por la cabeza hacer una mención a la Angélica”.

“Creo que la gente hizo lo que le nació y salieron muchos memes, me he reído con eso. Pero ha pasado mucha agua bajo el puente”, agregó.

“Ni ella ni yo somos las mismas personas”

Además, la humorista descartó que hayan existido más problemas entre ambas tras el fin del reality. “Los caminos se alejaron, nunca más la vi”, aseguró.

En la misma línea, enfatizó en que “las cosas que me he enterado son por la prensa. Pero la verdad es que no tengo ningún tema con la Angélica, pasaron tantos años, ni ella ni yo somos las mismas personas”.

