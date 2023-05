"Demasiado puntiaguda": Nathalie Vera aborda las críticas tras haberse operado nuevamente la nariz

26 may. 2023 - 18:00 hrs.

Hace algunos meses, la actriz venezolana de "#PobreNovio" y "Casado con Hijos", Nathalie Vera, se realizó una nueva rinoplastía en su nariz, de la cual ya se han comenzado a ver los primeros resultados.

Cabe destacar que Vera ya se había hecho un procedimiento estético en esta parte de su cuerpo varios años atrás, no obstante, nunca quedó conforme con lo que veía en el espejo.

Ir a la siguiente nota

Es por lo anterior que decidió nuevamente someterse a una operación de este tipo, aunque en esta ocasión decidió hacérsela en Chile.

"Demasiado puntiaguda"

Durante este viernes 26 de mayo, Nathalie habilitó en su cuenta de Instagram la conocida dinámica de preguntas y respuestas, recibiendo todo tipo de consultas de sus seguidores.

Una de las interrogantes que recibió tuvo que ver justamente con su operación en la nariz, y las críticas que ha recibido, ya que algunos esgrimen que le quedó "demasiado puntiaguda".

Nathalie Vera y los primeros resultados de su operación de nariz

"Primero, no me siento mal. Porque obviamente sé que no se puede complacer a todo el mundo (...) mi nariz tiene un mes recién de haber sido operada, por lo que los resultados no se van a ver", expresó, dejando en claro que falta tiempo aún para ver el resultado final.

Dicho lo anterior, dejó en claro que "a mí me gusta mi nariz, obviamente me lo disfruto (...) no se preocupen, porque el dinero lo gasté yo, no ustedes".

Luego, adjuntó un pantallazo de lo que dice Google sobre los resultados de la rinoplastía, insistiendo en que deben pasar al menos 6 meses para apreciar con plenitud los resultados. "Investiga, no hables sin saber, porque quedas mal tú", cerró diciendo a quienes le dejan mensajes odiosos.

Revisa el video

Todo sobre Famosos chilenos