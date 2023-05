Benjamín Vicuña a más de 10 años de perder a su hija Blanca: "Sentí que le había fallado, que no la había podido cuidar"

26 may. 2023 - 13:30 hrs.

El actor Benjamín Vicuña vivió uno de los momentos más tristes de su vida en el año 2012, tras sufrir el fallecimiento de su hija Blanca, a sus cortos 6 años.

Blanca Vicuña murió el 8 de septiembre del 2012 tras un diagnóstico de neumonía hemorrágica, luego de contraer una rara infección durante unas vacaciones en México.

Un "dolor que no se va"

En un programa de CHV, a más de 10 años de esta tragedia, Benjamín Vicuña abrió su corazón e hizo una serie de reflexiones.

"Son 10 años de este proceso, que pasó por la negación, por la rabia, por la ira, luego la aceptación, luego poder transitar y cohabitar con ese dolor que no se va; que se va transformando, se va transmutando", indicó de entrada.

Sobre por qué escribió un libro contando su historia, expresó que "es un tema tabú, un tema doloroso, pero que es necesario hablarlo y hay mucha necesidad también de escuchar y saber cómo se puede acompañar también a muchas familias. Entonces me parece que es muy lindo y es lo que nos hace humanos finalmente",

En la etapa más álgida de su duelo, reconoció que "sentí que le había fallado, que no la había podía cuidar, sentí que todo mi amor había sido inútil, porque no pude salvarla de los monstruos, del peor de todos, y me costó mucho perdonarme".

"Blanca, la niña que quería volar" es un libro escrito por Benjamín Vicuña en primera persona, y ya se encuentra disponible en las librerías de nuestro país.

