"Actué como una mamá dolida": Daniela Aránguiz defiende sus polémicos posteos contra Jorge Valdivia

25 may. 2023 - 10:05 hrs.

Durante la noche del pasado martes 23 de mayo, la panelista de farándula Daniela Aránguiz vivió un arranque de furia contra su exesposo, Jorge Valdivia, atacándolo a través de redes sociales.

Tras ver lo anterior, Jorge Valdivia no se quedó callado y disparó contra Aránguiz, de forma verbal, señalando, entre otras declaraciones: "Qué mujer más despechada y pesada. No hay caso. Me rindo. No me dejaste tranquilo en todo este tiempo y vas paseándote por programas de televisión como si fueras una mujer que quiere dar vuelta la página".

Daniela Aránguiz explica su reacción

En un programa de Zona Latina, Aránguiz fue consultada sobre su actuar, asegurando que si subió esas historias fue porque Valdivia incumplió el trato de régimen de relación directa y regular con sus hijos.

Y es que de acuerdo a su relato, este fin de semana le tocaba a Jorge quedarse con sus hijos, no obstante, él se excusó aseverando que no podía, debido a su descompensación anímica reciente.

Daniela Aránguiz

Esto habría sido falso según Daniela, ya que ella aseguró que el exfutbolista no quiso quedarse con los niños debido a un viaje a Panamá que él realizó, en el que se habría encontrado con la diputada Maite Orsini.

"Jorge viajó el jueves (18 de mayo) a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre", expresó de entrada.

"Ahí empezó mi rabia porque yo creo que todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida y estar con la persona que uno quiera, pero primero son las responsabilidades. Yo actué como una mamá dolida, muchas chilenas me deben entender. Yo fui una hija de papás separados y mi papá me hizo lo mismo, me dejó esperándolo, y Jorge sabe que eso para mí es muy doloroso y vivirlo ahora como madre es peor", añadió.

De todas formas, sin referirse a qué foto en específico, Daniela reconoció que no debió haber subido una imagen que publicó durante su arranque de ira. "Le deseo lo mejor, doy un paso al costado en esta relación, no tengo intenciones de volver", cerró.

