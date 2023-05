Gaspar encarará a Gregorio tras violenta reacción hacia Antonia en "Hijos del Desierto"

24 may. 2023 - 23:45 hrs.

Este jueves 25 de mayo se emitirá un nuevo capítulo de "Hijos del Desierto", la exitosa teleserie nocturna de Mega.

Las escenas del nuevo episodio mostraron que Antonia Williams (Paola Volpato) continuará afectada por la muerte de Eloy Zapata (Roberto Farías), quien fue abatido por Cornelius (Marcelo Alonso) cuando estaba a punto de violarla.

Cuando Antonia esté en su habitación, su marido Gregorio Sanfuentes (Francisco Melo) tendrá un arrebatado actuar hacia ella y le tomará la cabeza de manera violenta mientras la encara.

"Me imagino que estás muy cansada de estarte revolcando con Bormann (...) si no te estás encamando con él, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Qué estás planeando ahora, qué asesinato? Te dije que no metieras a Bormann en los asuntos familiares", reclamará Gregorio de manera furiosa.

Justo en ese momento, Gaspar (Jorge Arecheta) entrará a la pieza y encarará a su padre por el actuar que está teniendo con su madre. "¿Qué está pasando acá?", preguntará el único hijo del matrimonio Sanfuentes Williams.

La propuesta de Gaspar para que Eloísa recupere a Marianita

En tanto, Pedro Ramírez (Gastón Salgado) hablará con Eloísa (María José Weigel) para contarle la propuesta que le realizó Gaspar para que ella pueda recuperar a su hija Marianita.

"Sanfuentes me propuso que podía entregar a Marianita, siempre y cuando yo renunciara a ti y a mi hija. El gran señor disponiendo de mi vida y la de ustedes. ¿Estás de acuerdo que me tengo que alejar para recuperar a Marianita?", le consultará Ramírez.

¿Qué responderá Eloísa? Eso lo conoceremos en el próximo capítulo de "Hijos del Desierto", el cual ya puede ser visto en MegaGO.

