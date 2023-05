"Lo disfruto": Hija de 14 años de Jeannette Moenne-Loccoz logró importante reconocimiento en torneo de equitación

24 may. 2023 - 14:00 hrs.

Celeste, la hija de 14 años de la recordada modelo y presentadora de televisión Jeannette Moenne-Loccoz, conocida como la "Sita Jeannette", consiguió un importante premio en un torneo de equitación organizado por la Federación Ecuestre.

En concreto, la adolescente fue galardonada con el primer lugar en Salto durante el 2022, en su categoría, y además fue reconocida como la Mejor Jinete del concurso.

Ir a la siguiente nota

Celeste y la equitación

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Jeannette contó que si bien ella es un "desastre" para andar a caballo, su hija menor tiene un talento que ha ido puliendo a lo largo de los años.

"A Celeste, desde chiquitita, le gustaron los caballos. Era una fascinación. Yo con temor y ella con esa fascinación, dijimos 'si es tal la fascinación, mejor que sepa hacerlo', y la metimos en clases desde muy, muy chiquitita. Partió con clases de equitación a los cuatro años. Después empezó a competir y fue creciendo en el tema", explicó.

Celeste, hija de Jeannette Moennne-Loccoz

Su hija está federada y compite representando al Club Pony Piedra Roja. Moenne-Loccoz la acompaña a todas las competencias y, aunque siente nervios, de todas formas goza viendo a su retoña sobre el caballo.

"Lo disfruto porque me encanta, en general, la gente que tiene pasiones (...) a pesar de que disfruto porque ella disfruta, siempre se me aprieta la guata (estómago). Me dan mucho nervio los imprevistos, que (el caballo) no quiera saltar, rehúse y salga volando. En muchos deportes hay riesgo", sentenció.

Afortunadamente, Celeste ha sufrido caídas menores durante los entrenamientos que no le han impedido seguir montada en el caballo. Por ahora, la adolescente ve esta disciplina como un hobby, ya que su sueño es ser nutrióloga deportiva. "Quiere seguir escalando en equitación, sí o sí, pero no se lo plantea como profesión", aseveró Jeannette.

Todo sobre Famosos chilenos