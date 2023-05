Fernando Godoy fue "funado" por su esposa por un curioso motivo: "¿A quién no le ha pasado?"

24 may. 2023 - 12:15 hrs.

Un divertido reclamo fue el que le hizo Ornella Dalbosco, la esposa de Fernando Godoy, al actor, exponiendo de esta forma una cuestionable costumbre que tiene el artista.

Resulta que en su casa, Dalbosco marcó dos encendedores con cinta de enmascarar, prohibiendo a Fernando que los usara.

La "funa" a Fernando Godoy

El actor le tomó una foto a estos encendedores y la subió a sus redes sociales, explicando el reclamo que le hizo su esposa y por qué estos artículos tan cotidianos estaban marcados.

"Comunicado de prensa: Quienes me conocen bien saben que tengo un defecto, llámese pasión o talento sin fin de lucro, para robar encendedores sin querer...", partió escribiendo.

Luego, refiriéndose a la decisión que tomó su esposa, aseguró que con eso "tocó fondo". "Mi propia mujer Ornella Dalbosco en un ataque sin precedentes, y a quemarropa, me ha negado el uso de dos encendedores que hoy pernoctan en mi morada... siendo el naranjito el implicado como último trofeo, logrado por mis propias manos en el cumpleaños de Carolina Cerda, a quien pido disculpas públicas por mi comportamiento en la pista de baile", sentenció.

Y es que en pleno cumpleaños de su amiga, Fernando se guardó el encendedor en su bolsillo y no lo devolvió a su dueña, llevándoselo para su casa.

Encendedores marcados por Ornella

"Qué vergüenza siento, pero si alguien de mis vecinos pudiera facilitarme un poco de fuego para fumar y pasar este mal rato... prometo no devolverlo", cerró, a modo de broma.

"¿A quién no le ha pasado?", concluyó.

En la sección de comentarios, el actor recibió una serie de mensajes de personas que, tal como él, han cometido -sin querer- el error de llevarse encendedores de otros durante las fiestas.

"Los encendedores no tienen dueño, son del mundo", "a mí también me debes uno", "sufro del mismo mal, he sido funada por mis amigos", "lo más robado del mundo", "al final la vida siempre te dará un encendedor comprado por otra persona", son parte de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Revisa el descargo de Fernando Godoy

Descargo de Fernando Godoy

