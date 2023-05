"Durmió en mi casa": Daniela Aránguiz desclasifica que el Mago Valdivia la visitó tras sufrir crisis nerviosa

24 may. 2023 - 05:34 hrs.

¿Qué pasó?

La bailarina y panelista de televisión, Daniela Aránguiz, reveló detalles de lo que hizo Jorge Valdivia tras padecer una crisis nerviosa e internarse en la unidad psiquiátrica de una clínica capitalina.

La exchica Mekano contó que el exfutbolista, con quien atraviesa una crisis matrimonial, la visitó en su casa tras estar internado.

Los hechos

La panelista del programa “Zona de Estrellas” primeramente puso en duda sobre la veracidad la internación del Mago y aseguró que él se encontraría junto a la diputada Maite Orsini pasando unos días en Panamá.

“Jorge se me fue a meter a la casa, después de la clínica y durmió en mi casa, eso no más voy a decir. Esa misma noche se quedó a dormir. Tuve que cerrar mi puerta casi con llave”, contó Daniela.

Dato que se condice, ya que fue el mismo día en que el jugador reapareció en redes, subiendo una foto junto a su hijo.

“Me fue a pedir que no fuera a PH, me ofrecieron hasta ‘chinchin’ para no ir al programa… pero voy a ir con todo, así que prepárense, para que vean por quién votaron y desenmascarar a estas personas que dicen ser tan honestas, voy con pruebas”, cerró Aránguiz.

