"Es terrible": Cristina Tocco recordó la pérdida que sufrió en su primer embarazo y que la tuvo al borde de la muerte

La actriz argentina Cristina Tocco reveló una sensible situación que atravesó durante su primer embarazo, el cual se convirtió a los tres meses en uno médicamente inviable.

Es decir, el feto que se estaba desarrollando en su útero no reunía las condiciones para tener vida al momento de nacer.

En un programa de CHV, Cristina reconoció que a sus 34 años decidió convertirse en madre, ya que "no me sentía muy comprometida con la pareja todavía y había problemas económicos de distinta índole".

No obstante, sus ganas fueron más fuertes que los contratiempos que se le presentaban en ese entonces, por lo que decidió que ese era el momento de quedar embarazada.

Tras conseguirlo, comenzó a sentirse mal durante las primeras semanas. En una visita al médico, le dieron un duro diagnóstico sobre su hijo en gestación.

"Me dijeron que tenía encefalocele, que significa que tiene la cabecita abierta y no hay posibilidad de que sobreviva el bebé", contó, agregando que se enteró de lo anterior cuando tenía 3 meses de gestación, y tuvo que continuar con su embarazo, ya que en ese tiempo no se permitía el aborto terapéutico en Chile.

"Es terrible, porque el embarazo continúa y tú sabes que no va a haber un resultado (...) Dentro de la tragedia, y que no suene duro esto, pero tuve la suerte que dejó de vivir a los cuatro meses y medio", añadió, revelando que al momento de liberar al feto de su cuerpo ella sufrió una septicemia, inflamación en órganos del cuerpo que puede ser mortal.

"Casi muero por la septicemia, porque dejó de vivir un día viernes y me tocó la ecografía un día lunes (...) veo la cara del médico que se puso pálido y me llevaron adentro para limpiar todo. Si no me hubiera tocado la eco ese día, me podía morir yo también", aseveró.

Cuatro años después, a sus 38 años, logró quedar embarazada nuevamente, pasando una gestación con miedo debido a la experiencia anterior, pero afortunadamente logró llegar a término sin novedad.

