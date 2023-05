"No doy más de amor": Cecilia Bolocco comparte las fotos de su cumpleaños número 58 junto a su familia

23 may. 2023 - 13:00 hrs.

El pasado 20 de mayo, la conductora de televisión Cecilia Bolocco celebró su cumpleaños número 58, rodeada de su familia más cercana, de acuerdo a lo que ella misma mostró a través de sus redes sociales.

En las imágenes, se aprecia que Cecilia estuvo acompañada de su hijo, Máximo, y también de su esposo, el empresario José "Pepo" Daire.

El cumpleaños de Cecilia Bolocco

Máximo la sorprendió con un pastel que llevó en sus manos, del cual ella misma apagó las velas, siguiendo el relato que hizo en la descripción de la publicación.

Horas más tarde, a Cecilia le dieron otra torta, y esta vez en las fotos aparece Pepo Daire junto a Máximo afirmando el bizcocho, el cual contaba con fruta por arriba y velas largas encendidas.

"Aw, mi Máximo me sorprendió el día de mi cumpleaños con velitas y torta a la hora de almuerzo. Y en la noche, Pepo Daire me tenía preparada una fiesta. No doy más de amor y agradecimiento", redactó.

Luego, refiriéndose a sus fans, señaló que "quisiera además agradecer de corazón a todos ustedes por los miles de mensajes y por todo el cariño. Los adoro".

El posteo obtuvo más de 80 mil "me gusta" y cientos de mensajes de felicitaciones de parte de sus fans, quienes nuevamente de expresaron gratitud hacia ella.

"Feliz cumpleaños", "qué lindo llegar a esa edad, ser linda, tener una casa, una familia", "feliz cumpleaños, Cecilia querida", "tener seres que te aman a tu lado es el mejor regalo", "no hay que perder la esperanza de encontrar el amor", "te mereces mucho amor", "felicidades a la Reina de Chile"; son algunos de los mensajes que se encuentran en la publicación.

