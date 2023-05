¿Un cruel destino? La carta de Josefina que puso en alerta a Cornelius Bormann en "Hijos del Desierto"

22 may. 2023 - 23:30 hrs.

Tras su viaje a Alemania junto a Herr Conrad Braun (Guilherme Sepúlveda), poco se sabía sobre el destino de Josefina Bormann (Fernanda Finsterbusch) en la teleserie nocturna "Hijos del Desierto".

Pero una carta que le llegó a Cornelius (Marcelo Alonso) dará pistas sobre cómo está viviendo en el país teutón, aunque deja una clara señal de alarma sobre sus próximas acciones.

La carta

Luego de ser alertado sobre las relaciones que ha tenido Antonia Williams (Paola Volpato) con el mafioso Eloy Zapata (Roberto Farías), el descendiente alemán revisó su correspondencia, hasta que encontró una carta de su hija.

En la misiva, la joven comenta sus temores al vivir en Alemania, expresando que se siente sola y que tiene miedo de Conrad Braun, remarcando que pensaba que iba a ser feliz en Europa, pero que se equivocó.

"Soy débil, y acá a esta gente no le gusta la debilidad. Él no va a permitir que yo vuelva a Chile y no sé cuánto tiempo más pueda soportarlo. Te lo suplico papá, solo tú puedes ayudarme. Sácame de aquí", rezaba la carta.

Finalmente, se muestra a Josefina tomando una jeringa con un líquido desconocido, mirándolo con la vista perdida.

