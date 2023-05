Fallece a los 68 años el poeta chileno Erick Pohlhammer

22 may. 2023 - 10:15 hrs.

A los 68 años, este lunes 22 de mayo se confirmó la muerte del laureado poeta nacional Erick Pohlhammer, además reconocida figura de la televisión chilena.

La familia confirmó su deceso en horas de la mañana de esta jornada, generando tristeza entre sus seguidores en redes sociales.

Erick atravesó por varios problemas de salud durante los últimos años. En mayo del 2022 sufrió una parálisis del lado derecho de su cara y brazo y, además, un accidente cerebrovascular.

Su esposa, en ese entonces, tras una conversación con Las Últimas Noticias, expresó a raíz de su diagnóstico: "Me da un poquito de pena verlo así. Se le hace difícil hablar, pero está consciente, me reconoce. En la ambulancia me decía: ‘Tranquila, si me voy a mejorar’".

Una vida ligada al espectáculo

Además de la escritura de libros, Erick Pohlhammer también estuvo ligado durante los años 90 a la televisión, en concreto, como jurado en el programa "¿Cuánto vale el show?".

Allí integraba un panel de jueces que evaluaba a los participantes que llegaban hasta el programa, señalando cuánto dinero debían llevarse gracias a su talento.

