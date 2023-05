El descargo de Pailita tras su detención: "Algunos se olvidan que soy un ser humano cualquiera"

20 may. 2023 - 17:30 hrs.

Pailita volvió a referirse a su reciente detención. El artista urbano protagonizó a comienzos de semana un altercado con Carabineros, luego de manejar un vehículo sin patente. Si bien ya se había pronunciado en un comunicado de prensa, ahora lo hizo de manera más personal en sus historias de Instagram.

El intérprete de canciones como "Dime Tú" y "Ultra Solo" subió una foto suya junto a un extenso texto. En él, reflexionó sobre lo que le ocurrió en los últimos días.

La autocrítica de Pailita

En su mensaje, Pailita reconoce el error que lo llevó a ser detenido el pasado lunes 15 de mayo. Pese a ello, también enfrentó a quienes lo han criticado en los últimos días.

"No les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos, de personas juzgándome por lo que me pasó, como si no pudiera cometer un error", mencionó el cantante en su historia de Instagram.

"Algunos se olvidan que soy un ser humano cualquiera, igual que ustedes, todos podemos equivocarnos el día de mañana. Trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien, lamentablemente esta vez me tocó a mí pasar por este tipo de situación", agregó Pailita.

Sumado a ello, el cantante urbano asumió el ejemplo que da para los jóvenes y aprovechó de agradecer a quiénes lo han apoyado.

"No estoy orgulloso para nada, porque sé que me apoyan muchos niños/as que me ven y me siguen. Vamos a seguir remando como siempre para adelante sin mirar atrás. Vi a muchos colegas de la música y páginas que me apoyaron, les doy las gracias", señaló Pailita.

