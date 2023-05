Miguel Bosé gana demanda contra su ex: Dictaminan que los cuatro niños que criaron juntos no son hermanos legalmente

20 may. 2023 - 17:00 hrs.

Los hijos de Miguel Bosé y su expareja, Nacho Palau, permanecerán separados por orden de la Corte. Recientemente, el Tribunal Supremo de España determinó que los cuatro niños que criaron las estrellas no son hermanos legalmente.

Esto otorgó la razón al cantante y desestimó la petición de Palau, de que ambos debían responder por los cuatro menores. En vista de los resultados, Palau se pronunció con un sentido mensaje.

El cantante y actor Miguel Bosé gana demanda porque no es padre de los hijos de su ex, Nacho Palau, el Tribunal Supremo de España determinó que no existe filiciación entre los cuatros niños (biológicamente son dos de cada uno)#CdVictoria#Tamaulipas pic.twitter.com/2G5upOusHk — EXA Victoria 94.5 FM (@ExaVictoria) May 19, 2023

La victoria de Miguel Bosé contra Nacho Palau

La petición de Nacho Palau fue desestimada, considerando el inexistente parentesco biológico de los niños. Según reseñó El País, los pequeños fueron traídos al mundo por medio de vientres en alquiler y solo dos de ellos comparten genes con Miguel Bosé.

Diego y Tadeo, de 12 años, son quienes permanecerán con Bosé, quien vive actualmente en México. A su vez, Ivo y Telmo, de 11 años, son los hijos de Palau y vivirán en un pueblo de Valencia, España.

La justicia falló a favor de Miguel Bosé y rechazó declarar su paternidad sobre los hijos biológicos de su ex, Nacho Palau https://t.co/ZRAelWoG8L pic.twitter.com/zEdgBXgcRr — Notife (@notife_noticias) May 18, 2023

La respuesta específica del Tribunal Supremo sugiere: “Ni una anterior convivencia establecida voluntariamente y amparada por acuerdos alcanzados por las partes, ni una invocación genérica e interesada del principio del interés del menor, justifican que se puedan establecer unas paternidades, con el conjunto de derechos y obligaciones que ello comporta, que carecen de cobertura legal”.

La respuesta de Nacho Palau ante la derrota

Nacho Palau se dirigió a sus redes sociales y dio su valoración sobre los resultados del juicio. Desconcertado, sostuvo: “Hoy no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento que nacieron (...) Les han dicho que no son hermanos, algo terrible. También se les ha dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás”.

Vale recordar que esta disputa comenzó desde el año 2018, cuando la pareja recién terminaba su relación. Otro juicio ya le había dado la razón a Miguel Bosé en el año 2020, pero Palau sigue abogando por el bienestar emocional de sus hijos.

