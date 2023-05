"Juego de Ilusiones": Sofía se descontroló encarando a Rubén y le dio golpes mientras lo confrontaba por su infidelidad

19 may. 2023 - 16:30 hrs.

Finalmente vimos por completo cómo fue el enfrentamiento entre Sofía (Magdalena Müller) y su ahora exprometido, Rubén (Etienne Bobenrieth), en la teleserie "Juego de Ilusiones".

Recordemos que Sofía se enteró de que Rubén le era infiel con su propia hermana, Camila (Mónica Echeverría), y también con Susana (Nathalia Aragonese).

Ir a la siguiente nota

Sofía no aguanto más

Primero, Rubén intentó negar de todas las formas posibles su infidelidad, culpando incluso al detective Ignacio (Felipe Contreras) de querer separarlos, "inventando" esta información.

No obstante, Sofía sacó su as bajo la manga: las fotos de él siendo infiel con Camila y con Susana, dejando al abogado en una incómoda posición, por lo que no tuvo más que asumir.

Sofía encaró a Rubén con pruebas en mano

"¿Me vas a decir que estas fotos son trucadas? ¿Un montaje? ¿Eso me vas a decir?", señaló Sofía, con lágrimas en sus ojos.

"Sofía, perdóname (...) por favor, perdóname, por haber sido tan débil, por no haber soportado mi vida sin ti. Yo sé que me equivoqué Sofía, lo asumo, pero, ¿tú te has preguntado dónde estabas tú cuando yo estaba con Susana?", le cuestionó Rubén.

El personaje de Magdalena Müller se hartó y le recordó que en una infidelidad que él cometió, ella estaba en el mismo hotel. "Tú te estabas revolcando con esa indecente como el asqueroso que eres (...) ¡Cómo me culpas a mí de lo que hiciste tú!", sentenció.

Puedes volver a ver este capítulo en MegaGO, la app de Mega donde están todos los episodios de "Juego de Ilusiones" y todas tus teleseries favoritas del canal, por solo $2.990 mensuales.

Revisa la escena

Todo sobre Juego de Ilusiones