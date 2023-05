"No te hagas la tonta": Sofía atacó con todo a su hermana por ser la amante de su novio en "Juego de Ilusiones"

17 may. 2023 - 17:00 hrs.

Sofía (Magdalena Müller) en el capítulo de este miércoles 17 de mayo en "Juego de Ilusiones" no se guardó nada y, literalmente, enfrentó con todo a su hermana Camila (Mónica Echeverría), y de pasada a Susana (Nathalia Aragonese), por ser las amantes de su prometido, Rubén (Etienne Bobenrieth).

Todo ocurrió luego de una cena en la casa de los Nazir, de la cual Sofía se había ausentado, ya que mientras su familia comía, ella se estaba enterando de que su propia hermana la traicionó.

El arranque de ira de Sofía

"No te hagas la tonta, y no me trates de tonta a mí, porque no lo soy", señaló Sofía frente a Camila, quien intentó negar de forma infructuosa que fue amante de Rubén.

Justo en dicho momento, Susana, al notar que el personaje de Müller podría arremeter contra ella, hizo el gesto de salir de la habitación, no obstante, Sofía igualmente se fue contra ella.

Sofía en "Juego de Ilusiones"

"Que esta prostituta se haya metido con Rubén me lo esperaba. Pero tú, mi propia hermana (...) te vi, te vi, Camila, y vi a esa tipa también con Rubén", expresó entre gritos Sofía.

Camila, al verse arrinconada, no le quedó más que decir la verdad. De forma agresiva, dijo: "Siempre he estado enamorada de Rubén, Sofía. Siempre. Y si me postergué fue por ti. ¿Eso querías esuchar?".

