La destacada actriz de "Juego de Ilusiones", Loreto Valenzuela, reveló en un programa de televisión haber sufrido un lamentable episodio en su vida, que la sigue marcando hasta el día de hoy.

En concreto, con este hecho se refirió a la muerte de su hijastra —es decir, hija de su actual esposo—, la cual sumió a ella y a su pareja en un momento de tristeza.

"Se fue al cielo"

En un programa de Canal 13, Loreto Valenzuela y su marido, Juan Ramón Ibáñez, fueron entrevistados, entregando ella de esta forma algunos detalles de su vida.

Mientras veían ciertos rincones de su casa, Valenzuela se encontró con una especial foto. "Ella es mi hijastra, que se fue al cielo, Magdalena", dijo frente a la pantalla.

Ibáñez intervino después, señalando cómo le afectó esto a él. "Fue un golpe tan fuerte que yo nunca había tenido eventos de depresión, y los he tenido", acotó.

"Esa cosa que dicen que se olvida con el tiempo, es mentira. No hay día que no me acuerde de mi hija", sentenció, a lo que Valenzuela añadió: "Nunca lo he consolado, porque esto no tiene consuelo".

Cabe precisar que Loreto Valenzuela tiene dos hijos. El mayor se llama Sebastián, y se acaba de titular como doctor en Ciencias Políticas. La menor es Luciana, y actualmente trabaja como actriz. Esta última también participó en la entrevista de televisión y aseguró que la relación que tiene con su hermano es muy cercana.

