"Como la vida misma": Alonso y Soledad se dieron por fin el esperado primer beso

15 may. 2023 - 21:08 hrs.

¡Hasta que al fin pasó! En el capítulo de este lunes 15 de mayo de "Como la vida misma", correspondiente al quinto de la historia, Soledad (Sigrid Alegría) y Alonso (Diego Muñoz), se dieron el esperado primer beso.

Todo ocurrió en un bar en el cual coincidieron por accidente, pues recordemos, ella había decidido ponerle fin anticipado a la historia que apenas comenzaban a escribir juntos.

El primer beso de Soledad y Alonso

Cada uno fue por separado. Mientras Soledad fue con su grupo de amigas, Alonso fue con Caco (Claudio Castellón), quien le organizó una cita doble con mujeres que conoció por Tinder.

Luego que él le aclarara que no estaba en una "cita" y que ella insistiera en que no quería explicaciones, las cosas se dieron para que ambos quedaran solos en la barra, compartiendo un bebestible juntos.

Soledad y Alonso compartiendo en un restaurante

En este contexto, Alonso le consultó directamente si es que quería seguir alejada de él. "Tú me dijiste que cuando nos conocimos, habías sentido ganas de volver a estar con alguien. A mí me pasa exactamente lo mismo (...) si tú me dices que a ti ya no te pasa lo mismo, yo lo entiendo, y yo pesco mis cosas y me voy", señaló.

"No te puedo decir eso, porque sería mentira", indicó de forma coqueta Soledad, recibiendo luego un beso de parte de él que ella aceptó.

