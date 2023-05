Daniela Vega en nuevo programa de Mega Plus, "45 minutos con": "Me gustaría abordar un personaje que esté embarazada"

13 may. 2023 - 15:30 hrs.

La actriz chilena, Daniela Vega, se hizo popularmente conocida en el país hace 5 años, en 2018, gracias a su protagónico en la película, "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio.

En ese momento, Vega cobró relevancia pública en la escena nacional como una destacada integrante de la comunidad trans chilena.

La premiada artista aparecerá en el primer capítulo de "45 minutos con", un programa de conversación con cuatro grandes animadores: José Antonio Neme, Rodrigo Sepúlveda, Karla Constant y Karen Doggenweiler, quienes se encargarán de explorar las historias más interesantes de destacadas personalidades.

En esta oportunidad, Daniela Vega, será entrevistada por Karen Doggenweiler, quien asumió el desafío de ser la primera en sentarse frente a la protagonista de “Una mujer fantástica”.

"Me gustaría abordar un personaje que esté embarazada"

Con su notable trayectoria, Daniela Vega ofrecerá un vistazo íntimo a su vida y carrera profesional, en una conversación cercana y reveladora.

"He interpretado papeles de madre. Pero me gustaría abordar un personaje que esté embarazada, entrar en un cuerpo con ese entendimiento de sensaciones, me encantaría", aseveró.

Además, aseveró que "me encantaría tener hijos cuando se dé la oportunidad, pero no es una prioridad hoy en mi vida, porque yo siento que la responsabilidad más grande de una persona es hacerse cargo de otra".

"Entonces por ahora estoy haciéndome cargo de mi carrera y de mis sentimientos que son demasiados", contó la actriz. No te pierdas el estreno de "45 minutos con", este lunes a las 21:00 horas por Mega Plus.

