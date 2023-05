"¿Por qué no me dejaste morir?": Mauricio Flores revela dura pregunta que hizo su hija al despertar tras estar en coma

12 may. 2023 - 15:45 hrs.

A fines de marzo de este 2023, la hija de Mauricio Flores, Danika, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que la tuvo internada por cerca de un mes, pasando varias semanas en coma.

Danika estuvo en estado de riesgo por largo tiempo, por lo que Mauricio Flores estuvo constantemente pidiendo en sus redes sociales a sus fanáticos que oraran por su pronta mejoría.

"Lo peor era no saber qué va a pasar"

En un programa de CHV, Flores recordó el momento en que lo llamaron para contarle que su hija tuvo un ACV. "Me llama mi hijo Danko y me dice: ‘Papá, vente a la clínica porque a la Danika le dio un ACV’. El trayecto de mi casa a la clínica se me hizo eterno, cuando yo llegué ya la habían ingresado", rememoró.

Tras llegar al recinto asistencial, recordó que en el centro médico le dijeron que su retoña tenía solo un 15% de posibilidades de sobrevivir.

"Era horrible entrar a la UCI, verla y que no estuviera, era un cuerpo en una cama, tomarle la mano y no sentir su calor, que no abriera los ojos, que no me hablara, lo peor era no saber qué va a pasar", expuso, y hasta ejemplificó lo vivido.

Pasó un mes y Danika logró despertar. "Es como si a mi hija la hubieran desenchufado y después vuelto a enchufar un mes después, porque ella despertó y sabía su nombre, pero cuando le preguntaron qué día era, ella dijo 27 de marzo", indicó.

En la primera conversación que sostuvo Mauricio con Danika, la joven les dijo que no quería seguir viviendo. "Ella despertó rebelándose contra la situación, diciéndole a su mamá: ‘¿Por qué no me dejaste morir?, yo no quiero vivir así’. Fue una situación muy fuerte para toda la familia escuchar que ella quería esto", contó.

Sin dar mayores detalles del estado de salud actual de Danika, Mauricio, redondeando la historia, aseguró que la joven ha logrado reunir a la familia. "Ahora están todos mis hijos unidos por su hermana", concluyó.

