Pato Torres realiza sentido mea culpa sobre su rol como padre: "Creo que no soy un buen papá"

El actor Patricio "Pato" Torres hizo un sentido mea culpa recientemente, reconociendo que en su rol como padre no ha dado el ancho, según su punto de vista.

Pato Torres tiene 5 hijos. Sus dos retoños menores los tuvo con Titi García-Huidobro, matrimonio que llegó a su fin hace algunos años.

El mea culpa de Pato Torres

En un programa de TV+, el histórico miembro del "Jappening con Ja" habló de entrada sobre su realidad familiar. "Tengo hijos grandes que me han dado hasta nietos, tengo un nieto de 23 años, otro de 21 y uno más chico. Fui papá a los 21 años", expuso.

Tras ser consultado sobre su relación con ellos, indicó sin filtro que "creo que no soy un buen papá". "Siento yo que, de pronto, he sido poco presente, porque siempre he estado trabajando, siempre pensando en el trabajo y más de alguna compañera me lo dijo: 'Eres un egoísta'", añadió.

Pato Torres con uno de sus hijos

El actor expuso que para él, como hombre separado, se le hace más difícil estar presente para sus hijos. "Tengo que trabajar muchísimo más, porque tengo que cumplir con ciertas necesidades que son básicas para los hijos; alimentación, techo, educación, salud (...) y por esa misma razón se hace más difícil", expresó.

"Pude haber tenido momentos de más presencia con mis hijos, sí, lo asumo", explicó en el programa, justificando que por largo tiempo estuvo abocado al trabajo para darle un mejor pasar a sus cinco hijos.

