La sutil reacción que tuvo Karol G a la seguidilla de mensajes de reconciliación que le ha enviado Anuel AA

08 may. 2023 - 18:00 hrs.

Durante los últimos días, el cantante Anuel AA ha estado tirándole varias "indirectas" a su exnovia, la también cantante Karol G.

Y es que el puertorriqueño no se ha guardado nada y, siguiendo el ejemplo de Shakira, en su última canción llamada "Mejor que yo" dejó en claro lo mucho que extraña a Karol.

"Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va a ser... ni anotando mis truquitos en un papel", es una de las estrofas del pegajoso hit.

Como si esta letra no fuera suficiente, al momento de promocionarla, publicó un extracto del clip en su cuenta de Instagram escribiendo: "Te la dedico bebé, Karol G".

Anuel promocionando su canción en Instagram aludiendo directamente a Karol G

¿Cómo reaccionó Karol G?

A esta serie de mensajes que Anuel AA le ha enviado a Karol G, esta vez la artista reaccionó, aunque de una forma sutil que no pasó desapercibida frente a sus fans.

En su perfil, la colombiana borró las fotos que tenían juntos cuando eran pareja, entre los años 2019 y 2021, algo que no había hecho pese a que terminaron hace más de dos años.

Este gesto muchos de los fanáticos de ambos lo valoraron, ya que era una demostración de que el quiebre se dio en buenos términos.

No obstante, Karol G parece haberse molestado con las constantes indirectas que le manda su ex, por lo que decidió eliminar casi todos los registros con él. Algunos de sus seguidores especulan que, con este actuar, quiere dejar en claro que no tendría intenciones de volver con él.

Todo sobre Famosos