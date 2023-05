"Lo que hace es desintoxicar la piel": Laura Prieto se baña en vino para experimentar con la enoterapia

08 may. 2023 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo y cantante uruguaya, Laura Prieto, en su afán de encontrar terapias alternativas en temas de belleza y calidad de vida, decidió experimentar nada menos que con la enoterapia.

Es así como para su programa de Instagram, “Somos Manada Gotika”, se desplazó a hasta un hotel en Pirque para probar ella misma cómo es bañarse en una tina con vino.

Su experiencia con la enoterapia

Según relató la modelo a Las Últimas Noticias que “me pareció maravilloso, increíble. Lo que hace es desintoxicar la piel, ayuda a hidratarla, aparte de relajarte porque el agua está tibia. Después te das un bañito y te das cuenta cuando te aplicas la crema que la piel está más tersa”.

Acerca de si padeció estragos, producto de sumergirse en alcohol, Laura detalló que “no, porque el vino está tratado, entonces no pasa nada, no es que te vayas a curar. Fue una linda experiencia y muy relajante”.

¿Cómo es bañarse en vino?

La modelo detalló que “lo asociaría a darse un baño de sales, meditar, tiempo para uno. Creo que es importante, porque la gente está tan estresada que no siempre se dan esos gustitos”.

“Esto vas más a regalarse un gustito. Además, va acompañado de una tablita y una copita de vino”, cerró Laura Prieto.

