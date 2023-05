Con la espalda llena de "arañazos": Así quedó Bad Bunny tras pelea en la WWE

El cantante Bad Bunny volvió a mostrar sus dotes como luchador durante el evento callejero Backlash, de la WWE, en San Juan, Puerto Rico.

En la instancia, el intérprete de "Me porto bonito" logró vencer al luchador profesional estadounidense Damian Priest.

"¡Qué victoria para Bad Bunny en la Pelea Callejera de San Juan en #WWEBacklash!", escribieron en el Twitter oficial de la WWE, junto a un video del "conejo malo" celebrando.

What a win for Bad Bunny in the San Juan Street Fight at #WWEBacklash!



The LWO is here to celebrate! pic.twitter.com/ZROqPNIadf