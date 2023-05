Kristina Lie: La primera candidata en la historia del Miss Mundo Chile que participa siendo mamá

07 may. 2023 - 06:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de mujeres se alista para competir en el Miss Universo Chile y en la edición de este 2023 destaca Kristina Lie, quien es la primera aspirante al cetro que participa siendo mamá.

Es tripulante de cabina en una importante aerolínea y tiene 26 años. Cuenta que fue madre en los 15 años y hoy ese retoño ya tiene 11 años de vida.

Su participación en el Miss Chile

En dialogo con Las Últimas Noticias narró que nació en Valdivia y que residió por muchos años en la bella localidad de Puerto Varas. Desde hace siete meses vive en Santiago.

“Fui mamá chiquitita, a los 15. Pero el hecho de que mi hijo ahora está más grande me da la oportunidad de tener espacio para hacer más cosas”, contó la mujer que es titulada de administración de empresas.

Su participación en el certamen se debió al cambio del reglamento de este, por lo que Kristrina no dudó en darse una oportunidad para participar.

Sobre su embarazo contó que “siempre tuve el apoyo de mi familia, especialmente de mis padres. Gracias a ellos pude tomar el camino de decir ‘ok, eres responsable, voy a ser mamá y así va a ser’”.

Su anhelo por participar

“Desde muy pequeña me imagina participando en estos concursos. Yo siempre creí en mí y en mis capacidades. En mi familia desde chica que dijeron que tenía cualidades y, poco a poco, eso se fue transformando en un sueño y que estoy intentando cumplir”, explicó.

“¿Qué opina mi hijo? Él está feliz. Hubo un tiempo en el que tenía dudas de participar en el concurso, estaba muy nerviosa. José Tomás, que es súper despierto y maduro, me dijo ‘mamá tú eres una mujer hermosa y eres capaz de todo, ¿por qué no lo intentas?'. Después de eso no tuve ninguna duda”, sostuvo.

Cabe señalar que el Miss Mundo Chile 2023 efectuará un casting final el próximo 20 de mayo en el bar Ciro’s de la capital.

