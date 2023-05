Fran Undurraga se confiesa tras partida de su padre y fallida rinoplastia: "A veces no me quiero levantar"

07 may. 2023 - 09:00 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo e infuencer, Francisca Undurraga, no está pasando por un buen momento emocional, luego de la abrupta partida de su padre en febrero pasado, mientras ella se sometía a una rinoplastia en Colombia.

Por estos días se encuentra en Ibiza, España, realizando un curso para convertirse en facilitadora del método KAP, lugar desde donde reflexiona sobre lo que le tocó vivir durante el reciente verano.

La partida de su padre

Su padre falleció el pasado 23 de febrero, en días en que Francisca se encontraba en Colombia, sometiéndose a una cirugía de nariz que tuvo algunas complicaciones.

“Lo de mi papá pasó en Bogotá. Cuando pasó me desesperé. Tenía que cumplir 15 días correspondientes de reposo, así que no podía viajar a verlo. No pude despedirlo, solo enterrarlo en Chile (murió en Uruguay)”, contó la modelo a Las Últimas Noticias.

Añadió que “me siento muy mal, como nunca había estado en mi vida. Con una sensación que va más lejos de la tristeza. Es una sensación tremenda de vacío. A veces tengo días buenos, otros no tan buenos y a veces no me quiero levantar de la cama”.

“Su muerte ha sido heavy, muy sorpresiva, ha sido el proceso más difícil de mi vida aceptar que ya no está”, detalló Francisca.

Complicación en rinoplastia

“Quiero aclarar que la nariz no me la arreglé por vanidad”, sostuvo la modelo, quien viajó hasta Colombia para ponerse en manos de un médico “experto en cirugía facial”.

“El resultado no fue para nada el que yo quería. Consulté con un cirujano y cree que no me hicieron las cosas bien. Me quedó una columela colgante y una retracción alar”, apuntó.

En tanto, agregó que “eso me tiene sumamente enojada. Siento que me cambió la cara, me siento otra persona, a veces me da vergüenza y salgo a la calle con mascarilla. Voy a tener que volver a operarme para arreglar los problemas que quedaron estructurales y de respiración”.

Todo sobre Famosos chilenos