"Era lo máximo": Willy Sabor revela el deseo que Felipe Camiroaga no pudo concretar en vida

05 may. 2023 - 09:20 hrs.

Han pasado más de 10 años desde que el conductor de televisión Felipe Camiroaga perdió la vida en un violento accidente a bordo de un avión de la FACh, que capotó cerca del archipiélago de Juan Fernández en 2011.

Desde entonces, las celebridades que en vida fueron cercanas a él han revelado detalles de la existencia de Camiroaga, los cuales por años estuvieron ocultos de sus fanáticas y fanáticos.

Ir a la siguiente nota

El deseo que Felipe Camiroaga no logró cumplir en su vida

Sin ir más lejos, esta semana el locutor radial y comediante Willy Sabor reveló uno de los deseos que Felipe Camiroaga nunca pudo cumplir.

"Él fue muy buena persona conmigo, no éramos yuntas, pero salíamos a carretear juntos. Él era muy especial", indicó Willy en un programa de Canal 13, recordando al animador, quien fue uno de los que lo invitó a la televisión al extinto espacio "Pase lo que pase".

Felipe Camiroaga y Cecilia Bolocco en febrero de 2010

"(Fue bonito) trabajar con él, y disfrutar de su éxito (...) Hicimos muchas cosas juntos, conversábamos", rememoró, procediendo luego a contar el deseo que Felipe no logró concretar.

Este consistía en formar familia. "Una vez estábamos en la radio grabando y me dijo: ‘¿Sabes, Willy? Yo creo que no me voy a casar nunca, pero me gustaría tener un hijo'", le habría dicho.

Para concluir la historia, Willy se imaginó lo que habría sido un descendiente de Felipe: "Imagínate un hijo o a una hija de él. ¡El elegido! (...) Felipe era lo máximo, un referente".

Todo sobre Famosos chilenos