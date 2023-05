Amaia Montero reaparece con su expareja en redes sociales tras meses de especulación sobre su estado de salud

04 may. 2023 - 18:00 hrs.

Fue en octubre del 2022 cuando fanáticos de todo el mundo de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh manifestaron preocupación por la cantante, luego que subiera una imagen a sus redes sociales en la que aparece totalmente despeinada.

Su imagen era lo de menos, lo que en verdad causó conmoción fue la descripción que redactó, en la cual se podía leer: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido. ¿De qué me sirve la vida?".

Dicho posteo solo alcanzó a estar algunas horas en Instagram, ya que posteriormente fue borrado por la artista, conociéndose de boca de cercanos a Montero que estaba atravesando problemas de salud mental y que estuvo internada en una clínica.

Tras salir de su hospitalización, la revista Hola explicó que los médicos le recomendaron a Montero alejarse de las redes sociales, siguiendo una terapia de "tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión".

La reaparición de Amaia Montero

A más de 6 meses de lo anteriormente descrito, Amaia Montero volvió a sus redes sociales junto a su exnovio, y hoy amigo, Gonzalo Miró.

Miró y la cantante española ya terminaron su relación hace más de 10 años, pero siempre han manifestado que por el otro aún sienten amor y respeto.

En sus historias de Instagram, Amaia publicó una imagen en la que aparece sonriente junto a él, mirando directamente a la cámara mientras usa un jockey negro.

Como canción escogió la de la banda sonora de la serie "Friends", llamada "I'll be there", cuyos versos en español dicen: "Yo estaré allí para ti, cuando la lluvia empiece a caer. Estaré allí para ti, como he estado antes. Estaré allí para ti, porque tú también estás allí para mí".

