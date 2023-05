Pedro Ramírez salva a Eloísa de ser entregada a la policía en "Hijos del Desierto"

03 may. 2023 - 23:30 hrs.

Un impactante momento se vivió en el nuevo capítulo de la teleserie de Mega "Hijos del Desierto", emitido la noche de este miércoles 3 de mayo.

Bianca Lombardo (María Gracia Omegna) alertó a Pedro Ramírez (Gastón Salgado) de que los hombres de Cornellius Bormann (Marcelo Alonso) iban rumbo a la cabaña de Quintay para matarlo a él y entregar a Eloísa (María José Weigel) a la policía.

Ramírez salió raudo con destino a Quintay y logró asesinar a dos de los mandatados, mientras que un tercero quedó malherido.

Mientras Eloísa estaba tranquila en la cabaña, sintió varios golpes, por lo que tomó la pistola que le dejó Pedro y se arrinconó al lado de la cama. Cuando abrieron la puerta, llegó Pedro y le dijo que tenían que salir de ahí.

Luego la doctora fue trasladada hasta otro refugio, donde deberá permanecer unos días hasta que logren anular el juicio que la condenó a la cárcel, y por el cual huyó para evitar irse a prisión.

"No quiero que sigas manchándote las manos con sangre por mi culpa", dijo Eloísa, y Pedro le respondió: "Si alguien le quiere hacer daño a mi gente, te tengo que defender, no me queda de otra".

